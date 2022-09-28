Balıkesir’de lodos etkili oldu: 7 metrelik tekne battı
Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle limanda bağlı bulunan 7 metre uzunluğundaki tekne battı.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodosun saatteki hızı, 50 kilometreye ulaştı. Bağlı bulunan tekneler ise lodos ve dalga nedeniyle Küçük Liman’a çarparak hasar gördü.
Sea Captian isimli, 7 metre uzunluğundaki tekne ise battı. Ters dönen tekne, vinçle karaya çıkarıldı. (DHA)