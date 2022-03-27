‘Bankadan arıyoruz’ diyerek dolandırıcılık yapanlar suçüstü yakalandı

Ankara'da ikamet eden bir kişiyi, bankadan aradıklarını ve bilgi güncellemesi yapacaklarını söyleyerek hesabını ele geçiren dolandırıcılar amaçlarına ulaşamadı.

Sozcu.com.tr

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Ankara’da mali müşavirlik yapan S.H. polise gidip bir müşterisinin banka hesabında 2 milyon liralık şüpheli işlem olduğunu ayrıca hesaptan 24 Mart günü İstanbul Başakşehir’deki bir şubeden 150 bin liralık nakit çekileceğini anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

PARAYI ALMAYA GELİNCE YAKALANDILAR

Bunun üzere hemen harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, bahse konu banka şubesine giderek şüphelilerin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra 150 bin lirayı çekmeye gelen Volkan S. (30) ve Eray T. (19) yakalanarak gözaltına alındı.

BANKADAN ARADIKLARINI SÖYLEYİP BİLGİLERİNİ İSTEMİŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerin, Ankara’da ikamet bir kişiyi bankadan aradıklarını ve bilgi güncellemesi yapacaklarını söyleyerek hesabını ele geçirdikleri ardından da parayı çekmeye çalıştıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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