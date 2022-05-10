Bankadan takip ettiler, sinyal kesici kullanıp çaldılar

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin otoparkında içinde 100 bin lira bulunan çantayı otomobilin kapılarının kilitlemesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanarak çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

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Olay geçen 6 Mayıs günü Sarıyer’de bir AVM otoparkında meydana geldi. Ömer Birgealp, Florya’daki bir banka şubesinden 100 bin lira çekti. Ardından aracıyla Sarıyer’deki AVM otoparkına geldi. Parayı aracın ön koltuğuna beyaz bir poşet içinde bıraktı. O sırada yanına yaklaşan bir şüpheli AVM girişini sorarak onu oyalamaya başladı.

Durumdan şüphelenmeyerek yol tarifi yapan Ömer Birgealp, bu sırada aracın kapısını kilitlediğini düşünüp AVM’ye girdi. Ancak geri döndüğünde otomobilinin kapılarının açık olduğunu ve poşetteki paranın bir bölümünün olmadığını gördü.

Polis, şüphelilerin Ömer Birgealp’in lüks cipini bankadan para çekmesinin ardından takip ettiklerini belirledi. Şüphelilerin park edilen otomobilin uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemini sinyal kesici cihaz kullanarak etkisiz hale getirdikleri ve kilitlenmesini engelledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin mağdurun uzaklaşmasının ardından kapısını açtıkları otomobilde bulunan 100 bin liranın yarısını alarak kaçtıkları tespit edildi.

Kimlikleri tespit ettiği şüpheliler Zaza K.(45) ve Giorgi P.’yi (40) gözaltına aldı. Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada 18 bin lira para ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi. (DHA)