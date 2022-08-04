Bankamatikten para çekti, gasp edildi

Konya’da bankamatikten para çeken kişi eli bıçaklı 4 şahıs tarafından gasp edildi. Olay anı ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Emirpervane Sokak üzerinde saat 04.00 E.T. bisikleti ile bankamatiğe giderek para çekti. Ardından tekrar bisikleti ile eve gitmek için yola çıkan E.T'nin önü eli bıçaklı 4 şahıs tarafından kesildi. Bıçakla E.T.'nin bisikletinin lastiğini kesen şahıslar tehdit ederek bankamatikten çektiği 300 lirayı gasp etti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevre de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahısların, E.T.'nin önünü kestiği ve bıçakla tehdit ederek zorla cüzdanındaki parayı gasp ettiği, ardından da dönerek uzaklaştıkları görülüyor.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

E.T.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa süre içinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri izletilen şüpheliler suçlarını, ilk görüşmede kabul etti.

Gözaltına alınan Ahmet K. ve Abdurrahman K. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük 2 şahıs ise adli kontrol ile serbest kaldı.

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