Barlar sokağında cinayet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mertcan Pekatik (22), barlar sokağında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, barlar sokağında ismi öğrenilemeyen kişi ile Mertcan Pekatik arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kimliği belirsiz kişi, üzerinde bulunan tabanca ile Mertcan Pekatik’e 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Pekatik kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Pekatik, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Pekatik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)