Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa saldırdı

Ankara'da sabah okula gittiği sırada başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğrayan bir çocuğu o esnada arabasıyla yoldan geçen bir kişi kurtardı.

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Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi’nde meydana geldi. Okula gittiği sırada evinin karşısındaki otluk arazideki başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Ali Kayra Yağmur'u o esnada yoldan geçen bir kişi arabasına alarak kurtardı.

Facianın eşiğinden kıl payı dönen çocuk köpeklerin ısırıklarından son anda kurtulmayı başardı. Daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığını söyleyen Ali Kayra ve ailesi yaşamlarının bu durumdan dolayı olumsuz etkilendiği ve dışarıya çıkmaya dahi korktuklarını söyledi. Her gün aynı durumla karşılaştıklarını söyleyen mahalleli ise köpeklerin bir an önce toplatılması gerektiğini belirtti.

BUGÜN ZOR KURTULDUM

Yaşadığı saldırıyı anlatan Ali Kaan Yağmur, “Okula giderken her gün aynı saldırıya maruz kalıyorum. Burada her sabah 30-40 köpek oluyor. Beni kovalıyorlar. Birisine bir şey olmadan bu durumdan kurtarılmak istiyoruz. Toplasınlar artık bu köpekleri. Bugün zor kurtuldum. Bacağımı ısıracaktı az daha. Yola doğru hızlıca koştum. Sürekli saldırıyorlar. Bugün bindiğim arabadaki abiden de Allah razı olsun. Yoksa kurtulamayacaktım. Beni okula o götürdü” ifadelerine yer verdi.