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Başına buz kütlesi düştü… 1 haftadır yoğun bakımda

Konya'da, aracını kardan temizleyen Şeref Kalfaoğlu'nun başına, çatıdan buz kütlesi düştü. Hastaneye kaldırılan Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor. 

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Başına buz kütlesi düştü… 1 haftadır yoğun bakımda

Olay, 13 Mart’ta, Seydişehir ilçesi Seyit Harun Bulvarı’nda meydana geldi. Lokantacı Şeref Kalfaoğlu, aracının üzerinde biriken karları temizlemek için evinden çıktı.

Kalfaoğlu’nun başına, aracını temizlemeye başladığı sırada, apartmanın çatısındaki buz kütlesi düştü.

Yere yığılan Kalfaoğlu’nu görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalfaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya’daki hastaneye sevk edildi. Şeref Kalfaoğlu’nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor. (DHA)

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