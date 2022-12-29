Başkentteki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki otomobile, arkasından hızla gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle arka koltuktan yola savrulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Altındağ ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı’ndan Siteler yönüne seyir halindeki sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 FA 3696 plakalı otomobil, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığının karşısında 06 BGK 212 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 06 BGK 212 plakalı aracın arka koltuğundaki 2 kişi yola savrulurken, aynı araçtaki sürücü ve ön koltuktaki yolcu ile diğer aracın şoförü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar ise araçlardan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı’nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (AA)