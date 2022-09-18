Batan geminin 24 konteyneri denizden çıkarıldı

İskenderun Limanı'nda yük ağırlığından dolayı batan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konteyner gemisinden denize düşen 24 konteynerin tamamının denizden çıkarıldığı, temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İskenderun Limanı’nda bağlı SEA EAGLE isimli konteyner gemisi, bu sabah saatlerinde yük ağırlık dağılımındaki dengesizlik nedeniyle sancak tarafına meyil vermesi sonucu battı.

Çalışmalar esnasında gemideki tüm mürettebat tahliye edilirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

DENİZE YAKIT DÖKÜLDÜ

Geminin bulunduğu yerde az miktarda yakıt sızıntısı gözlendiği, çevre kirliliğinin artma olasılığına karşı gereken önlem ve tedbirlerin alındığı belirtildi.

24 KONTEYNER DENİZDEN ÇIKARILDI

Yapılan çalışmalar sonrasında Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni bilgilendirmede, “SEA EAGLE isimli konteyner gemisinden denize düşen 24 konteynerin tamamı denizden çıkarılmış olup, dalgıç marifetiyle batık bölgesinde gerekli kontroller yapılarak deniz yüzeyinin temizlenmesine müteakip batıkla ilgili çalışmalara devam edilecektir” denildi.

İlginizi Çekebilir 3 gün sonra cesedi denizde bulundu