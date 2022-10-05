Batman’da silahlı kavga! Yaralılar var

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı Yıldız Cami önünde meydana geldi.

İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.C., M.İ. ve H.İ. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İluh Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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