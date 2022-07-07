Bayram öncesi yapılan operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirildi
Muğla'nın Milas ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda piyasaya sürülmeye çalışılan 500 litre sahte alkol ele geçirildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir ihbarı değerlendirerek bir markete yaptıkları operasyonda depoda 500 litre etil alkol, içki aroması ve sahte içki ele geçirdi.
İşletme sahibi gözaltına alınırken etil alkol ve sahte içkilere el konuldu. Bayram öncesi yapılan sahte içki ve etil alkol operasyonlarının devam edeceği belirtildi.