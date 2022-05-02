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Bayramda aile ziyareti tartışması faciayla sonuçlandı

Samsun'da bayramda aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle tartışan 2 çocuk annesi genç kadın hayatına son verdi.

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Bayramda aile ziyareti tartışması faciayla sonuçlandı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi A.A. (30) ile eşi Y.A. (42) arasında sabah saatlerinde bayramda aile ziyareti konusundan tartışma çıktı.

KENDİNİ VURDU

Aile fertleri öğleden sonra evlerinden dışarı gezmeye gitmek için hazırlık yaptığı sırada giyinmek için yatak odasına giden A.A. burada kendini tabancayla karnından vurdu. Silah sesi üzerine balkondan yatak odasına koşan Y.A. eşini kanlar içinde bularak 112’yi arayıp yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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