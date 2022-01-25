Bayrampaşa’da kuyumcunun düşürdüğü 45 bin 500 lirayı alan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Bayrampaşa'da kuyumcunun düşürdüğü ve içinde 45 bin 500 lira poşeti tekmeleyerek alan şüpheli gözaltına alındı. Para sahibine teslim edilirken, şüphelinin parayı tekmeleyerek aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 20 Ocak Perşembe günü saat 20.50 sıralarında Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Kuyumcu Z.T., içinde 45 bin 500 liranın olduğu siyah poşeti düşürdü. Yürüyerek gelen 3 kişiden biri, para poşetini tekmeleyerek uzaklaştırdıktan sonra yerden aldı. Düşürdüğünü fark edip, geri dönen kuyumcu parayı bulamadı.

Durumu bildirdiği polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, yabancı uyruklu Yusuf A.’nın (48) parayı aldığını tespit etti. Yusuf A., Yıldırım Mahallesi’ndeki iş yerinde gözaltına alındı. Şüpheli, poşetteki parayı polise verdi.

Polis, parayı kuyumcu Z.T.’ye teslim ederken, şüpheli Yusuf A. hakkında ‘kaybolmuş veya hata sonucu ele geçen eşya üzerinde tasarruf’ suçundan adli işlem yaptı. Yusuf A.’nın düşen parayı tekmeleyerek uzaklaştırdıktan sonra aldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

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