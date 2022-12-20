Bebeğini boğarak öldüren anne yakalandı
c'te, ilişkisi olduğu kişiden dünyaya gelen bebeğini boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan firari Fidan Şahin yakalandı.
Kilis’te yaşayan Fidan Şahin, ilişkisi olduğu kişiden hamile kalarak 1 Temmuz 2014 tarihinde dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürüp çöp konteynerine attı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan Şahin, yargılama aşamasında tahliye edildi. Fidan Şahin, 2019 yılında ‘Yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının kesinleşmesinin ardından Fidan Şahin bulunamadı.
Fidan Şahinin Gaziantep’te olduğu belirlendi. Şahin, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Yaycı Mahallesinde yakalandı. Kilis’e getirilen Fidan Şahin, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.