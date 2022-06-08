Bebeğini fabrika bahçesine atan annenin ifadesi ortaya çıktı

Uşak’ta doğum yaptıktan sonra yaklaşık 2 metreden bebeğini atarak kaçmaya çalışan anne, ekiplerce yakalanarak tutuklandı. Kafatasında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika çalışanı, bahçe duvarının arkasında yeni doğmuş bebek buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen bebek sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ayrıca kafatasında kırık bulunan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, fabrikada çalışan S.Y.'nin (23) doğum yaptığını ve elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi. Ekiplerce yakalanan S.Y., hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan S.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada verdiği ifadede anne S.Y., hamileliğini ailesinden korktuğu için sakladığını belirtti. Bebeği saklamak amaçlı bahçeye koyduğunu, sonrasında oradan alacağını da sözlerine ekleyen S.Y., pişman olduğunu da aktardı. Anne S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)