Berat yaşamak için yardım eli bekliyor

SMA’lı Berat bebeğin tedavisi için 581 bin dolar gerekiyor. Vakti daraldı. 52 bin kişi, 200 lira bağışlarsa Berat’ın hayatı kurtulacak.

Batuhan SERİM

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İstanbul Sancaktepe'de yaşayan, ev hanımı bir anne ve esnaf bir babanın çocuğu olan minik Berat Çelik, SMA-Tip 1 ölümcül kas hastası. 4.5 aylık iken teşhis konulan Berat bebek, şu an 13 aylık. Türkiye'de bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Ülkemizde “Spinraza” isimli bir ilaç var ancak hastalığı durdurma oranı sadece yüzde 65. Dubai'de ise yüzde 95 oranında etkili bir tedavi olması mümkün. Ancak ailesinin bu tedaviyi karşılayabilmesi için ödemesi gereken tutar 1 milyon 877 bin dolar. Yani yaklaşık 32 milyon 565 bin lira. Ailesi 8.5 aydır Berat için İstanbul Valiliği onaylı bir bağış kampanyası yürütüyor. Şu ana kadar meblağın yüzde 69'u, yani 1 milyon 296 bin doları toplandı. Geriye ise 581 bin dolar kaldı. Ancak minik Berat'ın vakti kalmadı.

‘ÇOCUĞUMU AÇ YATIRIYORUM'

Berat'ın tedavi olabilmesi için sınır 13.5 kilo. Berat ise şu an 11 kilo. Tedavi şansını kaybetmemesi için son 2.5 kilosu kaldı. “Berat'a nefes olun” diyen anne Gülşen Solak Çelik şöyle konuştu: “Berat için artık hiç vakit kalmadı. Ufacık bir grip bile geçirse hayatını kaybedebilir. Aç yatırıyorum Berat'ı. Yaşına göre mama verirsem kilo alıyor. Çok ince bir çizgi üzerinde gidip geliyoruz. 52 bin kişi 200 lira bağışlarsa kampanyası bitiyor. Ben herkesin ufak da olsa bir katkıda bulunmalarını istiyorum.”