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Berber katili: Babamın mezarına küfretti, vurdum

Adana'da berber Atakan Denizli'yi sokakta takip ederek tabancayla öldüren Özgür Tekin yakalandı. Tekin, "Babamın mezarına küfretti. Ben de vurdum" dedi.

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Berber katili: Babamın mezarına küfretti, vurdum

Olay, 16 Eylül günü Seyhan ilçesinde meydana geldi. Park halindeki motosikletine binen Atakan Denizli (19), yanına yaklaşan Özgür Tekin’in (21) silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden vurulan Tekin kaldırıldığı hastanede öldü.

Atakan Denizli

AYAKKABISINI FIRLATTI AMA…

Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırgandan kurtulmak isteyen Atakan Denizli’nin, ayakkabısını fırlattığı ancak merminin hedefi olmaktan kaçamadığı görüldü.

Özgür Tekin

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada, eşkalini belirlediği Özgür Tekin’i, arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. İkilinin tıraş sırasında tartıştığı öğrenildi. Tutuklanan Özgür Tekin, ifadesinde, “Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum” dedi. (DHA)

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