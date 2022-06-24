Beton karma makinesine düşen işçi feci şekilde can verdi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde beton santralinde çalışan Engin İnce (56), beton karma makinesinin içine düşerek yaşamını yitirdi.
Göktepe Mahallesi’ndeki beton santralinde sabah saatlerinde beton karma kulesindeki arızayı gidermeye çalışan Engin İnce, önce elini sonra vücudunu makineye kaptırdı.
İnce’yi gören mesai arkadaşları, hemen beton karma makinesini durdurdu.
İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, 2,5 saatlik çalışmanın ardından makinenin içerisinde sıkışan İnce’nin cansız bedenini çıkardı.
İnce’nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. (DHA)