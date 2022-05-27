Beyazıt’taki çatışmayla ilgili 21 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü 1'i polis 6 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 21'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Beyazıt, Çadırcılar sokak üzerinde yan yana bulunan iş yerleri çalışanları arasında 23 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere açılan ateş sonucu polis memuru E.T.’de ağır şekilde yaralandı.

Dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili 28 kişi gözaltına alındı. Tesadüfen bulunduğu olay yerinde vurulan oyuncu Kamrah Dadaşzade (53) dün hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan 28 şüpheli, bu sabah saatlerinde işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

21 ŞÜPHELİ NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından 21 şüpheli ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten silahla yaralama’ suçundan tutuklanma talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, firari olan 5 şüpheli için ise haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Tutuklanma talebiyle sevk edilen 21 şüpheliden birinin ise hastanede polis gözetiminde olduğu öğrenildi. (DHA)