Abone Ol

Beykoz’da iki TIR çarpıştı, yaralılar var

İstanbul Beykoz Paşamandıra Mevkii'nde saat 13.30 sıralarında iki TIR çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beykoz’da iki TIR çarpıştı, yaralılar var

Ayrıntılar geliyor…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Beykoz istanbul Sağlık