Abone Ol

Beykoz’daki orman yangınında bir kişi gözaltına alındı

İstanbul Beykoz’da dün yaşanan orman yangınıyla ilgili polis ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 10:36 - 05 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Beykoz'da ormanlık alanda dün saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselince korku dolu anlar yaşandı.

Mevsimsel yangın ihtimaline karşı polis dronları ile günlük  yapılan gözlem sayesinde, yangın erken fark edilince hemen müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, olay yeri yakınlarındaki bir kişinin hareketleri şüpheli olarak değerlendirildi.

Polis ekipleri, yangını başlatmış olabileceği değerlendirilen B.N. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de fabrika yangını: Büyük hasar oluştu İlginizi Çekebilir Kocaeli'de fabrika yangını: Büyük hasar oluştu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Beykoz istanbul Kocaeli Polis yangın