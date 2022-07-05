Beykoz’daki orman yangınında bir kişi gözaltına alındı
İstanbul Beykoz’da dün yaşanan orman yangınıyla ilgili polis ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.
Beykoz'da ormanlık alanda dün saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselince korku dolu anlar yaşandı.
Mevsimsel yangın ihtimaline karşı polis dronları ile günlük yapılan gözlem sayesinde, yangın erken fark edilince hemen müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, olay yeri yakınlarındaki bir kişinin hareketleri şüpheli olarak değerlendirildi.
Polis ekipleri, yangını başlatmış olabileceği değerlendirilen B.N. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.