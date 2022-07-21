Akraba ziyaretinde korkunç olay! 8 yaşındaki Ayşenaz 4’üncü kattan düştü

Beyoğlu'nda, ailesiyle akraba ziyaretine gelen 8 yaşındaki Ayşenaz Ertaş, 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinden düştü. İki duvar arasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Tarlabaşı Çukur Mahallesi Cezayirli Hasan Paşa Sokakta saat 10.30 sıralarında akraba ziyaretine gelen Ertaş ailesinin kızları Ayşenaz, evin içinde oyun oynarken açık olan pencereye çıktı.

Dördüncü kattaki dairenin arka tarafa bakan penceresinden aşağıyı izleyen Ayşenaz, dengesini kaybederek düştü. Küçük kızın düşerken attığı çığlıkları duyan ailesi pencereden baktıklarında giriş katındaki dairenin duvarı ile istinat duvarı arasına sıkıştığını gördü.

Ailesi ile çevredekiler Ayşenaz Ertaşı sıkıştığı yerden çıkarmak için seferber oldu. Küçük kız uğraşlar sonucu iki duvar arasından çıkarıldıktan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yukarı çekildi. Kulağından kan gelen ve birkaç kemiği kırıldığı öğrenilen Ayşenaz Ertaş, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

“KLİSE İLE BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞMÜŞ”

Sokak sakinlerinden Şemsi Demir, “Ben indiğimde içerisi bayağı kalabalıktı. Kız kilise ile bina arasındaki boşluğa düşmüştü. Aşağıdan girecek yer yok, kapalı. Yukarıdan çıkarmışlar. Ambulans geldi, itfaiye geldi. Burada müdahale edildi, daha sonra ambulansa bindirip götürdüler. Büyük ihtimalle duvara kafasını vurmuş, kan vardı” dedi. (DHA)

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