Beyoğlu’nda kadınlardan biber gazlı gasp

İstanbul Beyoğlu'nda iki kadın, cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu iki erkeği götürdükleri adreste biber gazı sıkarak gasp etti.

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Taksim Kuloğlu Mahallesi’nde geçen mayıs ayında Mashaallah R. ile Arman J., iddiaya göre cinsel ilişki için 2 kişiyle anlaştı. 2 kadın, iddiaya göre bir adrese götürdükleri yabancı uyruklu kişilerin yüzlerine biber gazı sıkarak, 350 avro ve kol saatlerini gasbetti.

Mahaallah R. ve Arman J. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta güvenlik kamerası çalışması yaparak iki kadının Shirkhan A. ve M.Ç. olduğunu tespit etti. Yakalanan gaspçılar tutuklandı.

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