Bıçaklanan liseli, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Sosyal medyada canlı yayın sırasında tartışıp buluştuğu arkadaşı tarafından bıçaklanıp ağır yaralanan ve 6 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed Ali Aslan ve 6 yıllık arkadaşı C.E. sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları sırada tartıştı. Yayının ardından Aslan’ı arayan C.E. buluşmak istediğini söyledi.

Aslan bisikletiyle buluşma noktasına geldiğinde C.E. tarafından bıçaklandı. Ardından yaralı halde dövülen genç, kanlar içinde yere yığıldı.

Olay sonrası bir süre Aslan’ın başında bekleyen C.E. ve ağabeyi N.E., daha sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Aslan, özel bir hastaneye kaldırıldı.

BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Polis, C.E. ve N.E.’yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.E. ise serbest bırakıldı. Öte yandan Aslanın bıçaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

‘AMBULANS ÇAĞIRMAYIN DEYİP DÖNER SİPARİŞ ETMİŞ’

Baba Cevdet Aslan (48), oğlunun bıçaklayan kişiyle arkadaş olduğunu belirterek, “Birlikte fotoğrafları bile var. Bu kişi, geçen yıl cinsel istismardan cezaevine girip çıkmış. Sosyal medyada canlı yayın yaparken yaralamadan cezaevine girdiğini söylemiş. Oğlum ise yayında şaka maksadıyla cinsel istismardan cezaevine girdiğini hatırlatan bir yorum yapınca tartışmışlar. Ardından oğlumu çağırıp tuzağa düşürerek bıçaklamış. Yaralı halde darbetmiş. Görüntülerde her şey görünüyor. Oğlum can çekişirken etraftakilere Ambulans çağırmayın deyip ardından yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir?” dedi.

6 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Olaydan sonra kentteki özel bir hastanede yoğun bakım servisine alınan Muhammed Ali Aslan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saat 13.45 sıralarında vefat eden Aslanın hastane önündeki ailesi acı haberi alınca yıkıldı. Aslan’ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Edirne'de liseli 2 kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

FOTOĞRAFLI

DHA-Güvenlik – Türkiye-Adana / Merkez – Can ÇELİK

2022-09-17 14:42:09