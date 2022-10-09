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Bıçaklandı, fırına sığındı, kurtarılamadı

Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında yere yığıldı, kontrollerin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

Yayınlanma: 16:09 - 09 Ekim 2022 Güncellenme:
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Bıçaklandı, fırına sığındı, kurtarılamadı

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi Orkide Sokak’ta henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklanan Süleyman Durmuş (48) yaralandı.

Durmuş, yaralı halde yakınlardaki bir fırına sığındıktan sonra yere yığıldı.

İş yerindeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Durmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (AA)

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