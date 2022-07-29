Bingöl’de nehrinde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl’ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, 6 gün önce Genç ilçesindeki Murat Nehri’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, yine orada piknikte olan bir çocuğunun suya girdiğini gördü.

Çocuğun bir süre gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı.

İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal'ı aramak için hem kentteki hem de çevre illerdeki ekipler seferber oldu.

Yaklaşık 100 kişilik ekip yapılan arama çalışmalarının sonucunda, Tutkal'ın cansız bedenine bu sabah erken saatlerde ulaşıldı.

Tutkal'ın cansız bedeni, gözden kaybolduğu yerin yakın bir noktasında bulundu. Tutkal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü. (İHA)

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