Abone Ol

Bir aile içi katliam daha

Giresun'da baba ile oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada, baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bir aile içi katliam daha

Körliman mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi’nde Y.K. (60) ile oğlu Samet K. (32) arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı.

Samet K., kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Baba Y.K. ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Babasını av tüfeği ile öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu İlginizi Çekebilir Babasını av tüfeği ile öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster