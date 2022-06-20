Bir ay önce evlenen kadın kaza kurbanı
Antalya'da Ayşegül Ö. bisikletiyle kavşakta bisikletle karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının bir ay önce evlendiği öğrenildi.
Denizli'den Antalya istikametine giden Ebubekir A. idaresindeki otomobil, dün gece 22.30 sularında Korkuteli-Fethiye Karayolu İmrahor Mahallesi çevreyolunda kontrolsüz kavşakta bisiklet ile karşıdan karşıya geçen Ayşegül Ö.'ye çarptı.
Kazada bisiklet sürücüsü Ayşegül Ö., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ebubekir A., polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Ayşegül Ö.'nün 1 ay önce evlendiği öğrenildi.