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Bir çocuk annesi kadını tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı 

Balıkesir'de İsmail Ertek (56), tartıştığı 1 çocuk annesi Sevim Özdemir'i (38) pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendi başına da ateş ederek ağır yaralandı. 

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Bir çocuk annesi kadını tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı 

Oruç Reis Parkı yakınlarında saat 09.30 sıralarında evli ve bir  çocuk babası şoför İsmail Ertek ile evli ve bir çocuk annesi Sevim Özdemir, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Ertek, kaçmaya çalışan Özdemir’e pompalı tüfekle ateş ederek sırtından vurdu. Ertek, daha sonra aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşledi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sevim Özdemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsmail Ertek ise ağır yaralı olarak ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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