Bir dönem adı suçla anılan semtin çocukları sanatla buluştu

Şişli Kuştepe’de suç oranlarının azaltılmasında büyük başarı sağlandı. Denetimler bir yandan devam ederken, emniyet birimleri önemli bir sosyal sorumluluk projesine de imza attı. Kuştepe’deki okullarda okuyan sanata meraklı öğrenciler için müzik ve resim eğitimi verildi. Üç aydır çalışan öğrencilerin dün gerçekleşen canlı performansı katılımcılardan büyük alkış aldı.

Habip ATAM

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç oranının yüksek olduğu Kuştepe'de son 2 yılda önemli çalışmalar yaptı. Çok sayıda ekiple sürekli denetim yapılan mahallede, özellikle uyuşturucu suçlarına engel olmak için büyük çaba harcandı. İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın da katıldığı denetimler aralıklarla devam ederken, mahallede, suç oranlarında azalma sağlandığı öğrenildi.

MÜZİK VE RESİM

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin yanısıra, özellikle gençlerin suça eğilimini engellemek ve sosyal gelişimlerine destek olmak için önemli bir projeye imza attı. Toplum destekli polislik faaliyeti kapsamında, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ile iş birliği yapıldı. Kuştepe'deki okullarda okuyan, müzik ve resime meraklı olan öğrenciler belirlendi.

‘SES VER HAYATA EMNİYETLİ YARINLARA'

Projeye davet edilen öğrencilere 3 ay eğitim verildi. Polis bandosundaki uzmanların da öğretici olduğu çalışmaya ‘Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara’ adı verildi. Projesinin ilk performans etkinliği dün gerçekleştirildi. Kuştepe Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu'nda saat 17.00’de başlayab etkinliğe, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli İlçesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Kayhan Ay, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Basın Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, okul yöneticileri, öğretmenler katıldı.

‘ÇOK İYİ SONUÇLAR ALDIK'

Programda, resim atölyesinde çalışan öğrenci grubunun duvarlara yaptıkları resimler beğeni topladı. Müzik performansı sergileyen öğrencilerse, giydikleri polis kıyafetleriyle şarkılar söylediler. Enstrüman da çalan öğrencilerin bireysel ve koro halindeki performansları katılımcılardan alkış aldı. Etkinlikte konuşan Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, başlattıkları projeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istediklerini ifade ederek “Burada öncelikle bir çocuk korosu, bir de resim grubu oluşturmak istedik. Çocuk koromuzla yaklaşık 3 aylık bir eğitimimiz oldu. Çok iyi neticeler aldık. Resim grubumuz çok büyük emeklerle duvar resimlerini çıkardı. Çocuklarımızın ‘Hayallerim Emniyette’ sloganı bizim için çok önemli. Bu bir son değil, bu proje bizim için bir başlangıç. Özellikle Roman çocuklarımızın yetenekleri üzerinden bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Bu yeteneklerin, geliştiğini, ilerlediğini ve bir gelecek vadettiğini gördük. Bu bizim için çok önemli, çok kıymetli. Önümüzdeki yıl da bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle bunu sürdürmek istiyoruz” dedi.

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