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Bisikletli çocuk, kamyonun altında can verdi

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle kamyonetin altında kalan çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

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Bisikletli çocuk, kamyonun altında can verdi

Kaza, Uzungazi Mahallesi, Kazmacı Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z.D idaresinde ki 69 AAD 879 plakalı kamyonetin altında kalan 9 yaşında ki Y.Ö. isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdiler. Y.Ö’nün cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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