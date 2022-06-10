Bitlis’te ‘ot biçme’ kavgası: 3 ölü

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde, ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, amca çocukları 3 kişi yaşamı yitirdi.

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Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Küllüce köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında ot biçme anlaşmazlığı olan Karataş ve Umaç aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda kurşunların isabet ettiği Meran ve Naif olay yerinde hayatını kaybederken, Özmen Karataş ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan Özmen Karataş da kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin amca çocukları olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri hastanede ve köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)