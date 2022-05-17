Bodrum’da çıkan yangında üç işyeri kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın yandaki dükkanlara sıçradı, üç işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde bir oyuncakçı dükkanında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Hızla büyüyen yangına önce işyeri sahipleri ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü ve yandaki işyerlerine sıçradı.

Mahalle halkının yoğun korku ve heyecan yaşadığı yangın olay yerine gelen 4 itfaiye aracı ile iki saatte güçlükle kontrol altına alınabildi.

“PLASTİK MALZEMELER HIZLA YANIYORDU”

Esnaf Hayri Güleç “Yangın bir işyerinden başladı, arkadaşlarla hemen yangın tüpleri ile müdahale ettik ancak içeride plastik malzeme çok fazlaydı, hızla yanıyordu, sonra yandaki dükkanlara sıçradı, itfaiye ekipleri müdahale etti” dedi. Yangında üç iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Maddi zararın büyük olduğu belirtildi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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