Bodrum’da ‘denize çöp atma’ diyen kişi bıçaklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahilde eğlenen gençler denize çöp atan bir kişiyi uyardı. Sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü, uyarılan kişi uyaranı bıçakla yaralayarak hastanelik etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki sahil kenarında meydana gelen olayda sahilde eğlenen ve bir otelde çalıştığı belirlenen personel grubu ile denize çöp atanlar arasında ‘denize çöp atma’ tartışması çıktı.

EKMEK BIÇAĞI İLE SALDIRDI

Otelde turizm personeli olarak çalışan 22 yaşındaki K.M. denize çöp atan kişiyi “Denize çöp atmayın, 20 metre ileride konteyner var” deyince çıkan tartışmada karşı taraftaki kişi yanındaki ekmek bıçağı ile saldırdı. Kendisini korumaya çalışan K.M.'nin parmakları kesildi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İLK YARDIMI ARKADAŞLARI YAPTI

Yaralanan K.M.'ye ilk yardımı yanında bulunan arkadaşları yaptı. Arkadaşlarının polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile K.M. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinden bıçağıyla birlikte koşarak kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.