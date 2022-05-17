Bodrum’da feci kaza: 3 otomobil, 1 kamyon, 1 otobüs çarpıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada 5 araç birbirine girdi. 1 yolcu otobüsü 1 kamyon ve üç otomobilin karıştığı kazada cadde savaş alanına döndü, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Filistin uyruklu gençlerin bulunduğu bir otomobil takla attı.

Bodrum- Milas karayolunda meydana gelen kazada takla atan otomobile çarpmamak için durmaya çalışan iki otomobil ve onların ardındaki kamyon ile en arkadan gelen yolcu otobüsü birbirlerine çarparak durabildi.

KAZAYI GÖRENLER AMBULANSLARI ÇAĞIRDI

Kazadan sonra Bodrum- Milas karayolu savaş alanına dönerken, yol trafiğe tamamen kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak sürücüler arasında “Aniden durdun” tartışması ve gerginliği yaşandı. Gerginliği olay yerine gelen çok sayıdaki polis ekipleri önledi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken bir süre sonra otomobillerin çekici ile olay yerinden kaldırılması ile yol kısmen trafiğe açıldı. İzmir'e gitmekte olan otobüsteki yolcular ise aynı şirketin başka bir otobüsü ile yola devam etti.