Boğazda tekneden silahla ateş eden 2 genç kız gözaltına alındı

İstanbul'da tekneye binerek boğaza açılan üniversite öğrencisi 2 genç kızın tabancayla rast gele ateş açması sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. Polis, 2 şüpheliyi ve silahı temin ettiği iddia edilen tekne kaptanını gözaltına aldı.

Habip ATAM

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İstanbul Boğazı'nda bir teknedeki 2 genç kızın tabancayla gelişigüzel ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oldu. O görüntüler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından teknede ateş eden gençlerin üniversite öğrencisi B. A. ve F.K. olduğu belirlendi.

ÜÇ AY ÖNCE KAYDEDİLDİ

Adresleri tespit edilen B.A. ve F.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin olayın 3 ay önce yaşandığını söylediği öğrenildi. Üniversiteli gençler görüntüyü arkadaşları D.Ö'nün çektiğini, tabancanın ise teknenin kaptanına ait olduğunu söylediği belirtildi.

TEKNE KAPTANINA GÖZALTI

Gözaltına alınan B.A. ve F.K.'nin ifadelerinde ateş açtıkları tabancayı tekne kaptanı A.K.'den aldıklarını söylemleri üzerine A.K.'de gözaltına alındı. A.K. silahın kurusıkı olduğunu öne sürdü. Teknede yapılan aramalarda olayda kullanıldığı iddia edilen kurusıkı silah ele geçirildi.

A.K. hakkında ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve ‘genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçunda işlem yapıldı. Tekne kaptanı A.K. serbest bırakılırken, B.A. ve F.K. da emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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