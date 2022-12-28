Diyarbakır saldırısında bombacının iki bombayı patlatamadan kaçtığı bildirildi

Diyarbakır’da 16 Aralık günü polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili soruşturma genişletildi. Metal varil içinde infilak ettirilen bombalı araçtaki incelemede birbirine bağlı düzenekle kurulmuş içi bomba dolu iki ayrı mutfak tüpünün patlamadığı ve bu nedenle polislerin olası bir facianın eşiğinden kıl payı döndükleri bildirildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki canlı hayvan pazarı yakınlarında nöbet değişimi sırasında sabah 05.10'da polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarına bırakılan bomba yüklü bir araç uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.

Olayda 8'i polis 9 kişi yaralanırken, Lice'ye kaçmaya çalışan bombacı Ferhat Aksoy ile kendisini Lice'ye götüren taksici A.A ile aracı kiralayan G.T ve bombacının babası B.A. yakalanarak tutuklandı. U.A ile R.A adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

PATLAMAMIŞ İÇİ BOMBA DOLU İKİ MUTFAK TÜPÜ

Yoğun sisten dolayı olay yerinde yapılan incelemenin ardından çekici ile olay yerinden alınan ve patlamada hurda yığınına dönen araçta patlayan bombanın haricinde içi bomba dolu iki ayrı mutfak tüpü daha bulundu.

Bombacının kırsal alanda kısa süreli eğitime alındığı, ancak bombanın birini uzaktan kumanda düzeneği ile patlatabildiği birbirine bağlı oto alarm sistemine bağlanan diğer iki bombayı ise patlatamadığı için polislerin büyük bir facianın eşiğinden kıl payı döndükleri belirlendi.

Bomba imha ekiplerinin fünye ile etkisiz hale getirdiği iki ayrı tüp içinde hazırlanmış el yapımı bombalar polis kriminal laboratuarında incelendi. Parmak izi çalışmalarının tamamlanmasından sonra her iki bomba incelemeye alındı.

El yapımı bombanın patlamaya hazır hale getirildikten sonra uzaktan kumanda ile patlatılmak istendiği, ancak bombacı Ferhat Aksoy'un birinci bombayı patlattığı, diğer iki bombayı patlatamadan olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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