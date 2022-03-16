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Akrabaların ‘borç’ kavgası kanlı bitti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ayfer A., borç nedeniyle kavga ettiği akrabası Nur Ç.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Yayınlanma: 15:19 - 16 Mart 2022 Güncellenme:
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Olay, Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’ta meydana geldi. Ayfer A. ile akrabası Nur Ç. arasında, iddiaya göre, borç nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ayfer A., Nur Ç.’yi bıçakla bacağından yaraladı. Nur Ç., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan Ayfer A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA

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