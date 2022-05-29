Abone Ol

Börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı

Esenyurt'ta börekçide arkadaşlarıyla oturan Turan K.'nın kulağı arkasından yaklaşan Erhan A. tarafından bıçakla kesildi. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, 15 Mayıs Pazar Esenyurt Fatih Mahallesi’ndeki börekçinin önünde meydana geldi.

Turan K. bir arkadaşıyla otururken arkasından yaklaşan  Erhan A. sol kulağını kesti. Turan K. olayın şokunu yaşarken Erhan A. hızla kaçtı.

Kulağından yaralanan Turan K., önce hastaneye ardından da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Turan K.’nın saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

Bunu yapan insan olamaz; köpeğin kulaklarını kestiler İlginizi Çekebilir Bunu yapan insan olamaz; köpeğin kulaklarını kestiler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster