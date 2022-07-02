Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Ankara’nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs hayatına son verdi.

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Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi D.F.S. ile boşanma aşamasında olan Y.S. arasında evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. tabanca ile eşi D.F.S.'yi vurdu. Ardından Y.S. aynı tabanca ile kafasına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri Y.S.'nin hayatını kaybettiğini, eşi D.F.S.'nin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden İsmail Gülcan, “Duyduğuma göre 2 el ateş edilmiş. Önceden de evlerine birkaç kez polis geldi” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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