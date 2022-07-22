Boşanmak isteyen eşini tabancayla başından vurdu
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde D.Ç., boşanmak isteyen eşi E.Ç.'yi tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, tedaviye alındı.
Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. İddiaya göre, eşi D.Ç. ile tartışan E.Ç., daha sonra babasının evine gitti.
Kayınpederinin evine giden D.Ç., boşanmak istediğini söyleyen E.Ç.’nin başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ağır yaralı E.Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılıp, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma, D.Ç.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)