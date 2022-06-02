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Boyacıya taciz iddiası sonrası sokak ortasında dayak

Gaziosmanpaşa'da bir boya ustası, evini boyadığı kadına taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla dövüldü. Kadının mesajları göstermesi nedeniyle çılgına dönen kocasının, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı sokak ortasında dövdü.

Yayınlanma: 11:16 - 02 Haziran 2022 Güncellenme:
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İddiaya göre, İstanbul’da bir boya ustası evini boyadığı kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Kadın mesajları eşine göstererek, taciz edildiğini söyledi. Duruma öfkelenen eşi, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı aradı. Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi’nde buldukları boyacıyı sokak ortasında dövdüler. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan boya ustası, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“TAKİP EDİP BURDA SIKIŞTIRMIŞLAR”

Mahalle sakini Tamer Engin, “Takibe almışlar, kovalamışlar ve burada yakalamışlar. Kötü şekilde dövmüşler. Ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi.  Mahalle esnafı Yüksel Yıldız ise, “Boya yapmak için gittiği evdeki kadını taciz etmiş, burada yakalayıp, dövdüler. Biz ne hale geldik böyle. Evine iş için çağırdığın kişi eşini taciz ediyor. Böyle şey olur mu” diye konuştu. (DHA)

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