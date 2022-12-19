‘Bozuk yumurta’ davasında market sahibine para cezası

Kayseri'de market rafında bozuk yumurta sattığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ahmet A., 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hakimi, sanığın cezasını sosyal ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurularak, 300 gün karşılığı 6 bin TL para cezasına çevirdi.

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Olay, geçen yıl 6 Eylülde kentte bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, M.A., raftan aldığı 30lu yumurtayı eve götürdüğünde kokusundan rahatsız oldu. Paketleniş şekli ve yumurtaların birçoğunun da kırık olduğunu öne süren M.A., durumu Alo 174 ihbar hattına bildirdi.

Ürünlerden alınan numune sonrası Türk Gıda Kodeksine uygun olmaması nedeniyle market sahibi Ahmet A. ile ürün tedarikçisi Ş.A. hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti suçundan dava açıldı.

Kayseri 12nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Ahmet A.’nın önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, Yumurta paketli geldiği için inceleme imkanım olmadı, suçsuzum dediği öğrenilirken, diğer sanık Ş.A.’nın ise, Ürünlerin temiz ve taze olduğuna ilişkin irsaliye ile teslim ettim dediği belirtildi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan Ahmet A.’yı, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan hakim sanığın cezasını 10 aya düşürdü.

Ahmet A.’nın alacağı cezanın sanığın üzerinde yaratacağı sosyal ve ekonomik durumu da göz önünde bulunduran hakim, cezasını 300 gün karşılığı para cezasına çevirerek 6 bin TL para cezası verdi ve cezasını ertelemedi. Hakim, aynı suçtan yargılanan ürün tedarikçisi Ş.A.’nın ise beraatine hükmetti. (DHA)