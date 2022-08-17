Bulgaristan’a 105 kilogram eroin geçirmeye çalışan Türk ve Fransız vatandaşı yakalandı

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır kapısından 105 kilogram eroin ile geçmeye çalışan Türk ve Fransız vatandaşı bir kişi yakalandı. Uyuşturucunun değerinin 4.8 milyon Euro olduğu açıklandı.

Yaşar ANTER

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Bulgaristan’a 105 kilogram eroin geçirmeye çalışan Türk ve Fransız vatandaşı yakalandı.

Yunanistan'da yayın yapan protothema.gr haber sitesinin duyurduğu haberde Bulgaristan Savcılığı’nın açıklamasına yer verildi.

Habere göre Bulgaristan Savcılığı tarafından açıklamada, Bulgaristan ile Türkiye sınırını oluşturan Kapitan Andreevo sınır karakolunda bir ihbarı değerlendiren Bulgaristan sınır muhafızlarının bir otomobilde yaptıkları aramada 104.94 kilogram eroin ele geçirdiği belirtildi.

TÜRK VE FRANSIZ VATANDAŞI

Toplam 209 pakete bölünmüş olarak otomobilin gizli bölmelerine saklanan eroinin Bulgaristan'a otomobili ile girmeye çalışan yanında iki çocuğu ve eşi bulunan Türk ve Fransız vatandaşı olan 38 yaşındaki kişinin gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Aramada ayrıca 90 gram esrar ele geçirildi. Bulgaristan polisi ele geçirilen eroin ile ilgili fotoğrafları yayınladı. Uyuşturucunun değerinin 4.8 milyon Euro olduğu belirtildi.

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