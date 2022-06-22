Burdur’da feci kaza! 2 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti

Burdur'da otomobilin yoldan çıkıp takla atması sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, araçta bulunan 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

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Kaza, Çavdır ilçesi yakınlarında dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Görkem Tüzün idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak takla atarak tarlaya uçtu. Sürücü Tüzün ile otomobildeki Elçin Gökçe Özbilek ve Mustafa Özbilek çifti, Hüseyin Erdoğan ve Ersan Konaç yaralanırken, Elçin Gökçe ve Mustafa Özbilek çiftinin çocukları 2 yaşındaki Yılmaz Özbilek olay yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların otomobilden çıkarılmasından kısa bir süre sonra araçtaki LPG tankının patlayarak alev alması ile çıkan yangın, Söğüt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçtan çıkarılan yaralılar en yakın hastanelere sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Çavdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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