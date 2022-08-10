Abone Ol

Bursa’da 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 işçi yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 2 fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, saat 07.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Maral idaresindeki minibüs ile Mert Can Yüksel’in kullandığı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Maral’ın kullandığı minibüs devrildi, yaklaşık 20 metre sürüklenen araçtaki 8 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, kazayı görenler yardıma koştu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Esenyurt'ta servis minibüsü kaza yaptı; 7 yaralı İlginizi Çekebilir Esenyurt'ta servis minibüsü kaza yaptı; 7 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster