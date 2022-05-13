Bursa’da 3 katlı metruk bina yangında küle döndü!

Bursa'da 3 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bina küle döndü.

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Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap mahallesinde bulunan 3 katlı metruk bir binada çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında binada zaman zaman çökmeler oldu.

Mahalle sakinlerinin panikle izlediği yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Ekipler, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. (DHA)

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