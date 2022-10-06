Bursa’da çifte infazın sanıklarına 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bursa'da, Ömer Sefa Sevgi'nin el bileğinden kesilerek, Yaşar Eti'nin de başından silahla vurularak öldürülmüş bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu Ömer Ö., Ramazan D., Mesut Yılmaz G. ve Selman İsmail E. hakkında kasten öldürme suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı.

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Olay 16 Mayısta Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Yalova’ya giden Ömer Sefa Sevgi ve Yaşar Eti’den haber alamayan aileleri, 14- 16 Mayısta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Sevgi ile Eti için arama çalışması başlatıldı. Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri de Etinin cep telefonundan attığı konum ve çevresinde araştırma başlatırken, Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi Hamamçayırı mevkiindeki ormanda 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cesetlerin, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul’da akaryakıt istasyonu sahibi Yaşar Eti’ye ait olduğu tespit edildi.

SAĞ ELİ BİLEĞİNDEN KESİLMİŞ



Yapılan incelemede Ömer Sefa Sevginin sağ elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Etinin de başında silah yarası olduğu belirlendi. Cansız bedenler, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muş’un Bulanık nüfusuna kayıtlı olan ve Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevginin borç meselesinden bir süredir tehdit aldığı ve bu nedenle kısa süre önce ailesini Antalya’ya götürdüğü öne sürüldü.

ÖZEL EKİP, 7 KİŞİYİ BELİRLEDİ

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve diğer birimlerden oluşturulan özel ekip, 7 kişinin ismine ulaştı. Ramazan D., Aydının Didim ilçesinde kaldığı apart otelde; Ömer Ö., Selman İsmail E. ile R.Ç. Yalova’da; Mesut Yılmaz G., Yalova’nın Armutlu ilçesinde; S.Ö. ile Ş.Ö. ise Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ile bu silahlara ait 79 dolu fişek ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA

İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüphelilerden Ömer Ö., cinayetleri itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Ömer Ö., Ramazan D., Mesut Yılmaz G. ve Selman İsmail E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. S.Ö. ve R.Ç., adli kontrol şartıyla Ş.Ö. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 4 sanık hakkında kasten öldürme suçundan 2şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Sanıklar, Bursa 11inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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