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Bursa’da kamyonet devrildi: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, devrilen kamyonetin sürücüsü Orhan Tosun ile yanındaki Ali Bolat yaralandı.

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Bursa’da kamyonet devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Orhan Tosun’un kullandığı 06 CED 88 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak bariyer ile ağaçlara çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Ali Bolat yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)

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