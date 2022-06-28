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Bursa’da kamyonet TIR’a çarptı: 2 yaralı

Bursa'da U dönüşü yapmak isteyen TIR'a, karşı yönden gelen kamyonet çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Diğer yandan, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Bursa’da kamyonet TIR’a çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ç. idaresindeki 47 DB 065 plakalı tır U dönüşü yapacağı sırada, karşı yönde seyir eden 52 yaşındaki Mehmet D. yönetimindeki 16 KG 460 plakalı kamyonet tırın dorsesine çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet D. ve yanında oturan Mustafa B. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılıp ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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